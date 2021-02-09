Шпаковский: мы не уничтожали историческое наследие и фундамент, на котором возникла страна

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Эксперт подчеркнул, что сегодня продолжается столкновение разных цивилизаций. И от того, кто навяжет свои ценности в сфере политики и идеологии, зависят и другие важные процессы.– обозначил он.Александр Шпаковский добавил, что с момента распада СССР и вплоть до сегодняшнего дня многие страны продолжают выкарабкиваться из хаоса.– пояснил гость.Он также отметил: из «обрубка» Советского Союза, когда все было разрушено, мы сумели стать суверенной самодостаточной страной. И приближающееся Всебелорусское народное собрание будет своеобразным тестом на зрелость и государственность.