Шпаковский: мы не уничтожали историческое наследие и фундамент, на котором возникла страна

Так высказался политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио". Он считает, что в ряду стран постсоветского пространства Беларусь стоит особняком.
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Эксперт подчеркнул, что сегодня продолжается столкновение разных цивилизаций. И от того, кто навяжет свои ценности в сфере политики и идеологии, зависят и другие важные процессы.
– К примеру, взять соревнование, которое разворачивается в сфере искусственного интеллекта. Китай продолжает следовать своим принципам и не отступает от исторической памяти. Более того, КНР сохраняет высокие показатели в экономике: если взять ВВП, то это первая экономика в мире, – обозначил он.
Александр Шпаковский добавил, что с момента распада СССР и вплоть до сегодняшнего дня многие страны продолжают выкарабкиваться из хаоса.
– Беларусь в этом ряду стоит особняком. Мы не уничтожали историческое наследие и фундамент, на котором возникла страна. Здесь и приверженность советскому прошлому, и традиционный выбор в пользу России, и попытки сохранить институты власти, – пояснил гость.
Он также отметил: из «обрубка» Советского Союза, когда все было разрушено, мы сумели стать суверенной самодостаточной страной. И приближающееся Всебелорусское народное собрание будет своеобразным тестом на зрелость и государственность.
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