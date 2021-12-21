Шпаковский: мы должны воспитывать поколение патриотов. Это инвестиция в будущее

– отметил Александр Шпаковский.Политолог также объяснил, для чего необходим проект указа Президента Беларуси о дополнительных мерах по развитию военно-патриотических клубов:Когда возникла идея создавать военно-патриотический клуб, многие не верили, что получится, отметил эксперт. Он добавил:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.