Шпаковский: мы должны воспитывать поколение патриотов. Это инвестиция в будущее

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский рассказал о работе над проектом указа Президента Беларуси о дополнительных мерах по развитию военно-патриотических клубов.
– Я глубоко убежден, что в Беларуси необходима централизованная система военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Должен быть государственный заказ на воспитание людей с особым мировоззрением, преданных родине, исполнителями которого будут Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям и силовые структуры. Мы должны воспитывать поколение патриотов. Это инвестиция в будущее, гарантия сохранения и развития белорусской государственной модели. Мы видим, что наше общество, находящееся на стыке цивилизаций, с разных сторон простреливается информационным оружием, разными ценностями. На примере Украины мы видим, к чему привело невнимание к вопросам государственного строительства. Там ведь все перевернули с ног на голову, – отметил Александр Шпаковский.
Политолог также объяснил, для чего необходим проект указа Президента Беларуси о дополнительных мерах по развитию военно-патриотических клубов:
–Да, у нас есть военно-патриотическое воспитание, есть определенная нормативно-правовая база, однако все это очень разрозненно и по-волонтерски. Должен быть указ Главы государства, чтобы система работала как часы. Я мечтаю, чтобы несколько десятков тысяч белорусских детей были охвачены этой системой военно-патриотического воспитания. Это стражи будущей Беларуси. Заложенную в них идею они пронесут через всю жизнь.
Когда возникла идея создавать военно-патриотический клуб, многие не верили, что получится, отметил эксперт. Он добавил:
–Тем не менее на сегодняшний день в Беларуси существуют семь таких клубов. 22 декабря открываем еще один в Полоцке. Перед нами стоит задача открыть 16. Каждое подразделение внутренних войск будет иметь свой клуб. Мы работаем в сотрудничестве с местными управлениями образования.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.