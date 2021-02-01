Шпаковский: мир неизбежно придет к цензуре в соцсетях

Архивное фото

Архивное фото

По мнению специалиста, тенденция на цензурирование постов в соцсетях наблюдается в разных странах. При этом он считает, что продвигают данную идею такие влиятельные страны, как США, КНР, Россия и государства Евросоюза.Шпаковский отметил, что для контроля над публикуемой в соцсетях информацией у властей различных государств есть несколько причин. Во-первых, как уточнил политолог, соцсети в этом плане сегодня регулируют владеющие ими компании. Как следствие,В пример Шпаковский привел блокировку аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа в Twitter.добавил эксперт. –Политолог подытожил:В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.