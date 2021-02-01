Шпаковский: мир неизбежно придет к цензуре в соцсетях

Процесс введения цензуры на информацию в социальных сетях уже «идет семимильными шагами». И для этого есть веские причины. Такое мнение политолог Александр Шпаковский высказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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По мнению специалиста, тенденция на цензурирование постов в соцсетях наблюдается в разных странах. При этом он считает, что продвигают данную идею такие влиятельные страны, как США, КНР, Россия и государства Евросоюза.
Шпаковский отметил, что для контроля над публикуемой в соцсетях информацией у властей различных государств есть несколько причин. Во-первых, как уточнил политолог, соцсети в этом плане сегодня регулируют владеющие ими компании. Как следствие, «в соответствии с явно политической подоплекой ограничиваются возможности сотен тысяч граждан в соцсетях за распространение тех или иных взглядов, зачастую не имеющих отношения к экстремизму, однако в той или иной степени не соответствующих редакционной политике соцсетей». В пример Шпаковский привел блокировку аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа в Twitter.
Архивное фото
– Есть и обратная сторона медали, – добавил эксперт. – Соцсети часто используются для провокаций к насилию и совершению правонарушений, для распространения экстремистской идеологии.
Политолог подытожил: «Все это создает почву для того, чтобы государства на национальном и международном уровнях обсуждали возможность цензурирования соцсетей. И я убежден: как бы кому-то это нравилось или не нравилось, к цензуре в соцсетях мир неизбежно придет».
В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Шпаковский: мир неизбежно придет к цензуре в соцсетях
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Фото: Алексей МАТЮШ