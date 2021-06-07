На это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обратил внимание политический аналитик Александр Шпаковский.
Комментируя предпринимаемые государством меры по обеспечению национальной безопасности и, в частности, Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя», аналитик отметил, что по некоторым признакам Беларусь уже вернулась в спокойную жизнь, которая была до президентских выборов прошлого года. И это снизило бдительность части общества. Но угроза извне никуда не делась. «Мы находимся в ситуации чрезвычайной, – заявил Александр Шпаковский. – Международная обстановка вокруг нашей страны не предполагает того, что Беларуси дадут спокойно жить в ближайшие лет пять. Долгосрочная цель – это Россия. 2024 год – момент, в который, по мнению определенных аналитических сообществ, западных политических кругов должен происходить транзит власти. И это развилка. Либо Россия продолжит со знаком плюс те позитивные тенденции, которые появились в годы президентства Владимира Путина, либо вернется в 1990-е и фактически станет кладовой для Запада. По большому счету, Беларусь сейчас оказалась в роли Брестской крепости. Мы хотели быть переговорной площадкой. Но история в очередной раз уготовила нам роль Брестской крепости. На пути к 2024 году мы стали первой жертвой агрессии. По мнению поджигателей этого процесса в Беларуси, пламя «цветной революции» должно было перекинуться на Россию. Об этом они прямо говорили: сегодня – Беларусь, завтра – Россия. Но наша страна на этом этапе сумела остановить деструктивные тенденции».
По словам политолога, Россия очень внимательно анализирует наш опыт. «Там на опережение принимается блок законов, – подчеркнул гость студии. – Если бы эти законы были у нас к 2020 году и работали к этому моменту года два, если бы система государственного информирования работала так, как сейчас, у нас не было бы того кризиса, с которым мы столкнулись 9 августа. К сожалению, на тот момент мы не владели этим инструментарием. Но владеем сейчас. А россияне, пока еще находясь относительно в тылу, хотя там тоже пытаются поджигать, могут изучить наши достижения и ошибки и принять определенные упреждающие меры, что они и делают».
Александр Шпаковский допустил, что в будущем, когда ситуация внутри и вокруг страны успокоится, принимаемые сейчас законодательные акты могут быть отменены. Но в ближайшие годы Беларусь будет сталкиваться с широкой палитрой внутренних и внешних вызовов. Поэтому мы должны реагировать, в том числе чрезвычайными мерами, и продумывать разные сценарии развития обстановки. Повышение роли Совета Безопасности в нынешней реальности просто жизненно необходимо. «А как мы должны реагировать, когда в отношении нас применяются двойные стандарты, когда лидеры государств, многократно превосходящих нас по военному и экономическому потенциалу, прямо говорят о том, что нас задушат, когда против Главы государства планируется заговор, когда пытаются подкупить наших старших офицеров? Естественно, в этой ситуации Президент обязан предусмотреть дальнейшую работу государственной системы таким образом, чтобы даже если из нее выскакивает главный винтик в его лице, она продолжала работать как часы», – резюмировал политолог.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Шпаковский: международная обстановка вокруг нашей страны не предполагает того, что Беларуси дадут спокойно жить в ближайшие лет пять
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.