Шпаковский: международная обстановка вокруг нашей страны не предполагает того, что Беларуси дадут спокойно жить в ближайшие лет пять

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Комментируя предпринимаемые государством меры по обеспечению национальной безопасности и, в частности, Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя», аналитик отметил, что по некоторым признакам Беларусь уже вернулась в спокойную жизнь, которая была до президентских выборов прошлого года. И это снизило бдительность части общества. Но угроза извне никуда не делась., – заявил Александр Шпаковский.По словам политолога, Россия очень внимательно анализирует наш опыт., – подчеркнул гость студии.Александр Шпаковский допустил, что в будущем, когда ситуация внутри и вокруг страны успокоится, принимаемые сейчас законодательные акты могут быть отменены. Но в ближайшие годы Беларусь будет сталкиваться с широкой палитрой внутренних и внешних вызовов. Поэтому мы должны реагировать, в том числе чрезвычайными мерами, и продумывать разные сценарии развития обстановки. Повышение роли Совета Безопасности в нынешней реальности просто жизненно необходимо., – резюмировал политолог.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.