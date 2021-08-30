Шпаковский: локдаун, остановка экономики и запрет на передвижение граждан не привели к снижению заболеваемости коронавирусом

В европейских странах продолжаются протестные акции ковид-диссидентов. Тысячи людей выходят на улицы городов, их задерживают полицейские и применяют слезоточивый газ. Своим мнением о происходящем поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский.
– Вполне обычная практика для государств Евросоюза и коллективного Запада в целом. Это те самые пресловутые двойные стандарты. Естественно, что люди, выходящие на улицы в государствах ЕС и Запада, – это внутренние террористы и нарушители спокойствия. В отношении них допустимо применять такие меры. Например, в Берлине вчера было задержано около 80 человек. Во Франции в минувшие выходные митинговало порядка 200 тысяч человек. Каждые выходные французы пытаются добиться какого-то толка от Макрона, но он переговоры не ведет. Вместо политических структур и президента переговоры с участниками акций ведут полицейские силы доступными им методами, – отметил аналитик.
– Принудительный локдаун, запрет на передвижение граждан и остановка экономики не привели к тому, чтобы динамика заболеваемости коронавирусом снижалась. Борьба людей за право передвигаться, дышать воздухом, решать, делать прививку или нет, – это прямое свидетельство того, что выбранные меры неэффективны. Мне такого рода борьба представляется обоснованной, – подчеркнул гость «Будней».
Политолог указал на тот факт, что в европейских странах сейчас наблюдается дискриминация людей, которые не прошли вакцинацию.
– Вместе с тем есть сообщения о том, что прививки не обеспечивают тотальную защиту от COVID-19. Есть и смертельные случаи после введения вакцин. Ученые не дают стопроцентную гарантию, но безопасность обеспечивается. Мне представляется разумным подход, когда есть выбор вакцин: пусть это будет китайская, американская или российская вакцина. Человек выбирает препарат сообразно своим знаниям, рекомендациям врачей и состоянию здоровья. Если он не желает вакцинироваться, то имеет на это право, – высказался он.
По мнению Шпаковского, правильный подход в этом вопросе – это когда здоровых людей не беспокоят и не пытаются задевать их базовые и первичные права и свободы, а заболевшим оказывается медпомощь.
– К сожалению, некоторые государства идут другим путем, – заключил эксперт.