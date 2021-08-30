Шпаковский: локдаун, остановка экономики и запрет на передвижение граждан не привели к снижению заболеваемости коронавирусом

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– отметил аналитик.Шпаковский высказался об эффективности пути борьбы с коронавирусом, который избрали многие государства.– подчеркнул гость «Будней».Политолог указал на тот факт, что в европейских странах сейчас наблюдается дискриминация людей, которые не прошли вакцинацию.– высказался он.По мнению Шпаковского, правильный подход в этом вопросе – это когда здоровых людей не беспокоят и не пытаются задевать их базовые и первичные права и свободы, а заболевшим оказывается медпомощь.– заключил эксперт.