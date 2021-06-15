Шпаковский: когда западным дипломатам правда начала колоть глаза, они не нашли ничего лучше, чем талдычить, что Протасевича пытают

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

заявил эксперт и добавил: –Что касается реакции некоторых западных журналистов и дипломатов на участие Протасевича во вчерашнем брифинге в Национальном пресс-центре, гость «Будней» сказал:Аналитик отметил, что в контексте брифинга некоторые личности задавались вопросом, как можно верить словам человека, который арестован. Александр Шпаковский ответил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.