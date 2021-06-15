Шпаковский: когда западным дипломатам правда начала колоть глаза, они не нашли ничего лучше, чем талдычить, что Протасевича пытают

Таким мнением политический аналитик Александр Шпаковский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Роман Протасевич наслаждается своим статусом звезды, – заявил эксперт и добавил: – Я имею определенные знания в области оперативной психологии и могу сказать, что одним из мотивов, по которым Роман столь охотно сотрудничает со следственными органами, является ущемленное самолюбие и тщеславие. Сейчас у него минута славы: он сверкает в мировых, белорусских новостях и срывает покровы со своих бывших коллег.
Что касается реакции некоторых западных журналистов и дипломатов на участие Протасевича во вчерашнем брифинге в Национальном пресс-центре, гость «Будней» сказал:
– Есть давний манипулятивный прием – если ты не в состоянии опровергнуть саму информацию, нужно попытаться дискредитировать источник ее получения или ситуацию, в которой эта информация была озвучена. Когда [западным журналистам и дипломатам] правда начала колоть глаза, они не нашли ничего лучше, чем продолжать талдычить, что Протасевича пытают, что он под принуждением.
Аналитик отметил, что в контексте брифинга некоторые личности задавались вопросом, как можно верить словам человека, который арестован. Александр Шпаковский ответил:
– Если мы не верим показаниям подследственных либо лиц, находящихся под арестом, мы должны отменить абсолютное большинство судебных приговоров во всех странах мира. Собственно говоря, человек и помещается под арест, чтобы с ним имели возможность вести следственные действия. Здесь вопрос заключается лишь в законности их проведения, и Протасевич дал на это ответ, сказав: «Все следственные действия проходят исключительно в присутствии моего защитника».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: когда западным дипломатам правда начала колоть глаза, они не нашли ничего лучше, чем талдычить, что Протасевича пытают
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