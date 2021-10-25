Шпаковский: Германия зря выделяла Польше, Литве и Латвии деньги на обеспечение пограничной безопасности Евросоюза – это должно быть предметом внутреннего расследования в ЕС

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В воскресенье стало известно, что немецкие правоохранители остановили недалеко от границы с Польшей группу правых экстремистов (около 50 человек), при которых были баллончики с перцовым газом, мачете, дубинки и штык. Часть из них являются сторонниками правоэкстремистской организации «Третий путь», которая ранее призвала «организовываться» с целью не допустить прибытия в Германию нелегальных мигрантов из Польши через Беларусь. Предположительно, неонацисты направлялись на границу, чтобы воспрепятствовать нелегальной миграции. Александр Шпаковский прокомментировал эту новость:При этом политолог отметил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.