Шпаковский: Германия зря выделяла Польше, Литве и Латвии деньги на обеспечение пограничной безопасности Евросоюза – это должно быть предметом внутреннего расследования в ЕС

Такой мыслью политолог Александр Шпаковский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В воскресенье стало известно, что немецкие правоохранители остановили недалеко от границы с Польшей группу правых экстремистов (около 50 человек), при которых были баллончики с перцовым газом, мачете, дубинки и штык. Часть из них являются сторонниками правоэкстремистской организации «Третий путь», которая ранее призвала «организовываться» с целью не допустить прибытия в Германию нелегальных мигрантов из Польши через Беларусь. Предположительно, неонацисты направлялись на границу, чтобы воспрепятствовать нелегальной миграции. Александр Шпаковский прокомментировал эту новость:
– Большое количество мигрантов минуют пограничные рогатки в Литве, Латвии и Польше и попадают в страну их непосредственного интереса – Германию, куда их позвала [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, где есть социальный пакет, более высокий уровень жизни. Счет идет на тысячи, а может, и больше 10 тысяч беженцев, проникших в страну по северному маршруту. Это становится проблемой. Естественно, кто на этой проблеме пытается заработать для себя политические очки? Ультраправые и правые популисты. Критикуя власти за неспособность решить задачу по охране государственной границы и противодействию нелегальной миграции, ультраправые активисты выдвинулись туда и попытались решить эту задачу характерными для нацистов методами.
При этом политолог отметил:
– Мы не можем судить Германию [за ситуацию с миграционным кризисом в Европе]. Все-таки в ЕС действует принцип открытых границ, есть Шенгенская зона. Ответственность каждое государство за охрану границ со странами, не входящими в шенгенский договор, несет самостоятельно. Польша, Литва и Латвия получали немалые деньги на обеспечение пограничной безопасности Евросоюза. <…> Оказалось, что Германия, которая была локомотивом ЕС, все эти годы выделяла деньги данным странам зря. Это должно быть предметом внутреннего расследования в Европейском союзе. Я думаю, этот вопрос рано или поздно будет поставлен, особенно с учетом нынешних отношений Польши с Европейской комиссией.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.