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  2. Шпаковский: февральский референдум по новому проекту Конституции может быть использован деструктивными силами для реставрации протестной активности

Шпаковский: февральский референдум по новому проекту Конституции может быть использован деструктивными силами для реставрации протестной активности

Таким мнением поделился политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".


– Февральский референдум по новому проекту Конституции нашей страны с высокой долей вероятности будет использован деструктивными силами для реставрации протестной активности и дестабилизации обстановки в Беларуси, – заявил он. 

Эксперт призвал учитывать эти риски, но не преувеличивать их. 

– Представляется, что эта социальная база протестного движения, особенно по сравнению с осенью 2020 года, претерпела существенные изменения. Она серьезно сузилась. Массы людской поддержки народа, даже активного меньшинства, как это было в прошлом году, за этими призывами нет. Большую опасность могут представлять не массовые протестные акции, а попытки радикализировать этот протест и провести точечные диверсионные акции, – высказал мнение аналитик. 
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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