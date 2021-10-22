Шпаковский: февральский референдум по новому проекту Конституции может быть использован деструктивными силами для реставрации протестной активности

Таким мнением поделился политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
– Февральский референдум по новому проекту Конституции нашей страны с высокой долей вероятности будет использован деструктивными силами для реставрации протестной активности и дестабилизации обстановки в Беларуси, – заявил он.
Эксперт призвал учитывать эти риски, но не преувеличивать их.
– Представляется, что эта социальная база протестного движения, особенно по сравнению с осенью 2020 года, претерпела существенные изменения. Она серьезно сузилась. Массы людской поддержки народа, даже активного меньшинства, как это было в прошлом году, за этими призывами нет. Большую опасность могут представлять не массовые протестные акции, а попытки радикализировать этот протест и провести точечные диверсионные акции, – высказал мнение аналитик.