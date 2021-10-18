Шпаковский: если Франция желает иметь в Беларуси официальное дипломатическое представительство, она должна действовать в рамках общепринятых норм

объяснил политолог.По словам эксперта, присутствие или отсутствие французского посла в Беларуси на отношениях нашей страны и Франции, которые сейчас находятся на достаточно низкой точке, никак не скажется.Наряду с этим Александр Шпаковский сообщил, что Беларусь в новейшей истории доказала, что является гордым государством, поэтому имеет право требовать к себе уважения.– заключил Александр Шпаковский.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.