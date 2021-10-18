Шпаковский: если Франция желает иметь в Беларуси официальное дипломатическое представительство, она должна действовать в рамках общепринятых норм

Такую мысль в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог Александр Шпаковский, комментируя новость о том, что посол Франции в Республике Беларусь Николя де Лакост покинул нашу страну.
– Франция направила сюда посла, который по законодательству должен вручить копии верительных грамот Министерству иностранных дел и верительные грамоты Главе государства. Копии они, значит, всунули, а верительные грамоты Президенту вручать не захотели. Нельзя быть наполовину беременным. Или вы признаете наше Правительство, или нет. Поэтому, в принципе, в этой ситуации посол был вынужден покинуть Беларусь, поскольку его нахождение без верительных грамот является нелегитимным. С точки зрения международного права он не подлежит защите по Венской конвенции и у него нет тех гарантий и прав, которые есть у аккредитованных дипломатов. По сути, он находился на территории нашей страны нелегально, причем достаточно длительное время. Использовал вот этот промежуток между вручением копий верительных грамот и вручением самих верительных грамот. Данный период затянулся на год. Это беспрецедентный случай. И, соответственно, де Лакост должен был покинуть Беларусь, что и сделал, – объяснил политолог.
По словам эксперта, присутствие или отсутствие французского посла в Беларуси на отношениях нашей страны и Франции, которые сейчас находятся на достаточно низкой точке, никак не скажется.
Наряду с этим Александр Шпаковский сообщил, что Беларусь в новейшей истории доказала, что является гордым государством, поэтому имеет право требовать к себе уважения.
– Если Франция желает иметь здесь официальное дипломатическое представительство, она должна действовать в рамках общепринятых норм. Если вы носите копии верительных грамот в МИД нашей страны, который подчиняется Президенту, то, по сути, признаете легитимность высшего института власти, поэтому извольте делать второй шаг, – заключил Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.