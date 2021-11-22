Шпаковский: если человек посягает на экономическую безопасность страны, то это не оппозиционер, это экстремист

Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политический аналитик Александр Шпаковский.
– Есть базовые ценности страны и установленный законом порядок. Если ты посягаешь на суверенитет и экономическую безопасность, своими действиями причиняешь ущерб нашим предприятиям, а значит, трудовым коллективам, распространяешь информацию, которая разжигает ненависть к людям других взглядов, призываешь преследовать людей по принципу профессии (например, журналист, милиционер, директор школы), то ты не оппозиционер, ты экстремист. А если все это делаешь за деньги иностранных, скажем так, фондов или каких-то других структур, то ты изменник родины, – обратил внимание политолог.
Александр Шпаковский отметил, что сегодня важно все эти действия квалифицировать и дать им соответствующую правовую оценку.
– Те, в отношении кого возбуждены уголовные дела, поверьте, спокойно не спят, им очень страшно, – резюмировал эксперт.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.