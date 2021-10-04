Шпаковский: Дмитрий Федосюк – герой новой Беларуси

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(Дмитрий Федосюк. –, – сказал Александр Шпаковский.Также Александр Шпаковский обратил внимание на то, что после трагической гибели офицера КГБ силовые структуры страны уже начали делать и еще сделают свои выводы., – заявил политолог.