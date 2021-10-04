Шпаковский: Дмитрий Федосюк – герой новой Беларуси

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Александр Шпаковский, комментируя гибель сотрудника Комитета государственной безопасности.
– Для всех патриотов Димка (Дмитрий Федосюк. – Прим. ред.) стал братом. Он погиб, защищая Родину. Он закрыл своей грудью товарищей, как Саша Матросов когда-то. Он с пробитым легким и сердцем нашел в себе силы застрелить бандита. И, конечно, сейчас только слова скорби. Особенно, безусловно, тяжело матери, – сказал Александр Шпаковский. – Ну и надо сказать, что наша страна сейчас проходит тест на государственность. В 1991 году независимость свалилась белорусам как снег на голову. Более того, мы не хотели выхода из Советского Союза и распада великой страны, что показали результаты референдума. Но так сложилась судьба, и нам надо было выстраивать свое государство. Это государство, хоть и не без испытаний, мирно развивалось на протяжении 30 лет. Сейчас, наверное, такой Рубикон: самый мощный удар нанесли по нам геополитические противники Беларуси и России. И этот удар надо держать. Дмитрий Федосюк как человек в погонах стал одним из тех, кто в этой борьбе пал. Он – герой новой Беларуси наряду с летчиками, погибшими в инциденте под Барановичами. Думаю, что соответствующие оценки еще дадут и общество, и Глава государства.
Также Александр Шпаковский обратил внимание на то, что после трагической гибели офицера КГБ силовые структуры страны уже начали делать и еще сделают свои выводы.
– А меня, не побоюсь этого слова, тошнит от появления разного рода экспертов по задержаниям, которые вчера были экспертами по коронавирусу, а позавчера – по индо-пакистанской войне. Это специфика общества постправды, – заявил политолог. – Мы не знаем полной картины. И не узнаем, потому что, возможно, обстоятельства получения информации и разработки операции затрагивают интересы третьих лиц и могут быть засекречены. Если старший группы ошибся, если оперативные сотрудники, которые готовили информацию, недоработали, конечно, этому дадут соответствующую оценку внутри ведомства. И выводы будут сделаны. Какие-то выводы уже делаются. Сейчас задержания даже в тех случаях, когда такой необходимости нет, проходят как положено: в броне и со щитами.