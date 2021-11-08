Шпаковский: чем больше будет миграционная проблема, тем громче будут голоса тех, кто за европейские ценности

Накануне возле здания правительства Литвы прошла акция протеста против политики властей в отношении мигрантов. Участники акции, в частности, призвали правительство улучшить условия проживания мигрантов в центрах беженцев, потребовали не разворачивать тех, кто хочет попасть в ЕС, и создать реальные условия для того, чтобы беженцы могли подать прошение об убежище. Политолог Александр Шпаковский, комментируя это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», обратил внимание на следующее:
– Такие настроение в литовском обществе, конечно, есть, но, насколько мне известно, принимать мигрантов – это далеко не самое популярное политическое предложение в Литве. И в целом литовское общество остается ксенофобским. При этом надо понимать, что чем больше будет миграционная проблема, тем громче будут голоса тех, кто действительно стоит на платформе европейских ценностей. Европейский союз в последние десятилетия проводил политику мультикультурализма. И достаточно большое количество людей, в том числе в Литве, завязаны в тех или иных неправительственных организациях, обучены на соответствующих образовательных программах, воспитаны в духе определенных установок. Они, конечно, будут возмущены тем, как прибалтийские страны и Польша относятся к мигрантам, и будут требовать пересмотра политики. Это, помимо проблем с безопасностью на границе, будет провоцировать политические катаклизмы в Литве, Латвии и Польше. И второе – это будет вызывать резкую критику политики этих стран со стороны мультикультурного либерального квазиправозащитного лобби. Это сеть неправительственных организаций, спекулирующих на теме прав человека. Это огромное количество структур грантоедов. Они будут вынуждены занимать позицию. Потому что все, что происходит на границе, в корне противоречит тому, что они декларирует.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.