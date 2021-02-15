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  2. Шпаковский: Беларусь и Россия синхронно подходят к созданию общего законодательного поля

Шпаковский: Беларусь и Россия синхронно подходят к созданию общего законодательного поля

Об этом заявил политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», отвечая на вопрос ведущего касаемо влияния в интернете извне.


– Беларуси логично в этом плане синхронизироваться с Россией, при этом логично добиваться того, чтобы офисы и компании, отвечающие за белорусский сегмент Facebook, Twitter и других социальных сетей, имеющих западное происхождение, находились на территории РФ. Синхронизировать таким образом законодательство будет вполне логично, если мы наведем в этой сфере порядок. Будем контролировать сегмент интернета и не позволять использовать социальные сети для организации беспорядков в нашей стране, – сказал Александр Шпаковский.

Политолог добавил, что похожая ситуация вписывается в практику западных стран, которые делают то же самое.

– Когда, например, прозападные силы победили в Украине, с кем они в первую очередь начали бороться? С социальной сетью ВКонтаке. И мы даже сейчас видим, что Зеленский просто вырубает из сети телевещания три телеканала украинского происхождения, потому что ему кажется, что их контент несет в себе некие риски распространения российского информационного нарратива, – заметил Александр Шпаковский.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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