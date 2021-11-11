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Шпаковский: Беларусь беспокоит ситуация, сложившаяся на границе

Это отметил политический аналитик Александр Шпаковский в эфире телеканала "Беларусь 1", давая свою оценку событиям, происходящим на белорусско-польской границе. 

Архивное фото

– Если говорить откровенно, Беларусь беспокоит ситуация, сложившаяся на границе. Во-первых, это происходит в нашем приграничье, во-вторых, массовые потоки людей используют нашу территорию для транзита в европейские страны. Действия польской стороны можно воспринимать как угодно, но только не как попытку решить миграционный кризис. Нужно задаться вопросом, с какой целью сосредоточена военная группировка численностью в 15 тыс. Задействованы артиллерия, танки, авиация. Это они собрались бороться с беженцами, у которых в руках максимум деревянные палки? Пока мы не видим никаких действий, говорящих о намерении вести диалог по проблеме беженцев, – выразил мнение эксперт. 
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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