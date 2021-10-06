Шпаковский: активистов, которых убеждают пожертвовать своей жизнью ради того, что скоро наступит светлое завтра, обманывают и бросают в топку

Такое мнение выразил политолог Александр Шпаковский в эфире программы «Объективно» на ОНТ.

подчеркнул гость программы.Политолог обратил внимание на интересный факт: по поводу смерти своего единомышленника Зельцера зарубежные комментаторы не выказывали особой скорби., – отметил Александр Шпаковский.