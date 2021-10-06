Шпаковский: активистов, которых убеждают пожертвовать своей жизнью ради того, что скоро наступит светлое завтра, обманывают и бросают в топку

Такое мнение выразил политолог Александр Шпаковский в эфире программы «Объективно» на ОНТ.
– Некоторое время назад на Западе пришли к выводу, что проект по смене власти в Беларуси следует закрывать. Они [оппозиция] перешли к многолетнему и долгосрочному планированию и осуществлению действий, направленных на нанесение вреда нашей стране. Элементом этого планирования является гибридная война, которую они ведут против республики. Тех активистов, которых сейчас убеждают пожертвовать своей жизнью и своим здоровьем ради того, что скоро наступит светлое завтра, сознательно обманывают и бросают в топку. Это надо совершенно четко понимать, – подчеркнул гость программы.
Политолог обратил внимание на интересный факт: по поводу смерти своего единомышленника Зельцера зарубежные комментаторы не выказывали особой скорби.
– Для них было главное не то, что он погиб, а то, что он пролил кровь сотрудника КГБ, – отметил Александр Шпаковский.