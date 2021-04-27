Шойгу заявил, что действия США и НАТО представляют военную опасность для Европы

Действия США и НАТО в Европейском регионе ведут к росту военной опасности, а националистические настроения в Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе, передает ТАСС.
– Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах, – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Согласно его заявлению, в ответ на угрожающую деятельность страна приняла соответствующие меры.
– Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ, – подчеркнул Шойгу.
– Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений "Дефендер Юроп". Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними – 750 единиц военной техники, – обратил внимание министр обороны.
Кроме того, Сергей Шойгу высказался о заявлении некоторых западных политиков касательно того, что РФ вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации якобы под внешним давлением и что это некие отвлекающие действия, маскирующие настоящие намерения Москвы.
– В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории. Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ, – сказал министр обороны.
Фото: РИА Новости
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