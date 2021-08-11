Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов с территории Афганистана. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
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Глава ведомства отметил, что границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном сейчас контролирует радикальное движение "Талибан".
– Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, угроз от этого не становится меньше, – подчеркнул Шойгу.
Он напомнил, что талибы пообещали не предпринимать никаких попыток "по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории". Тем не менее, подчеркнул министр, для России крайне важно, чтобы союзники по ОДКБ были готовы к отражению возможных провокаций.