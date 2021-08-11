Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

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РИА Новости

Глава ведомства отметил, что границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном сейчас контролирует радикальное движение "Талибан"., – подчеркнул Шойгу.Он напомнил, что талибы пообещали не предпринимать никаких попыток "по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории". Тем не менее, подчеркнул министр, для России крайне важно, чтобы союзники по ОДКБ были готовы к отражению возможных провокаций.