"Шоу в стиле Бродвей" представит Белгосфилармония 20 октября

Белорусская государственная филармония готовит для зрителей новую концертную программу – "Шоу в стиле Бродвей", которую можно посмотреть 20 октября в Большом зале. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
В программу вошли хиты из репертуара звезд американской эстрады Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон, Эллы Фицджеральд, Майкла Джексона, Стиви Уандера, Джеймса Брауна, Рэя Чарльза. Такой выбор сделан потому, что именно эти мотивы способны передать атмосферу нью-йоркского Бродвея.
"В основе концерта – история девушки, которая волей судьбы оказалась в Нью-Йорке. Она мечтает стать звездой", – сделали анонс организаторы.
"Шоу в стиле Бродвей" – творческий тандем молодого талантливого режиссера Артема Евсиевича и солистки Молодежного театра эстрады Ольги Колесниковой. Зрители знают их по программе "Французский бульвар", которая, к слову, стала очень успешной.
На сцене появятся и такие исполнители, как Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Юрий Селезнев, Саша Захарик, Мария Горбачева, а также шоу-балет Fusion под руководством Татьяны Трофимовой.
Музыкальное сопровождение программы готовит белорусский коллектив Lipnitsky Show Orchestra. Организаторы подчеркивают, что выступление станет невероятным миксом и ядерной смесью музыкальных эмоций.
Фото из архива БЕЛТА