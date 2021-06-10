Шоу с продолжением

МВД прокомментировало появление в сети информации о том, что 7 июня подследственная Ольга Такарчук объявила голодовку из-за несогласия с дисциплинарным взысканием (за систематические нарушения условий содержания под стражей ее водворили в карцер).
Минчанка Ольга Токарчук, почему-то называющая себя блогером, на днях решила устроить очередное представление. На этот раз – в жодинской тюрьме. Объявила как бы голодовку. Смузи, видите ли, не подвезли, а кашу кушать не комильфо.
Если кто помнит, Токарчук – это та самая горожанка, которая назвала священную для белорусов дату 9 Мая цирком. Говорила: "С праздником!" – и публиковала бчб-символику.
Токарчук жалели. Четырежды она штрафовалась по 23.34. Задерживалась 25 января, отпустили через 72 часа. Потом задерживали 2 марта, выпустили 4 марта под подписку, возбудив уголовное дело по 391 УК (оскорбление судьи или народного заседателя). Однако минчанка так старалась, что на тюремный режим ее все же определили. Обеспечили всем необходимым.
Сейчас Токарчук в тюрьме № 8. За систематические нарушения условий содержания под стражей получила дисциплинарное взыскание и отправилась в карцер, где тоже продолжала игнорировать установленный порядок. Ну а потом заявила: мол, объявляю голодовку.
Знаем мы таких «голодающих». От местной еды, может, иногда и отказываются, однако принесенное родственниками отлично употребляют.
Видео МВД
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