Шоу с продолжением

МВД прокомментировало появление в сети информации о том, что 7 июня подследственная Ольга Такарчук объявила голодовку из-за несогласия с дисциплинарным взысканием (за систематические нарушения условий содержания под стражей ее водворили в карцер).



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Минчанка Ольга Токарчук, почему-то называющая себя блогером, на днях решила устроить очередное представление. На этот раз – в жодинской тюрьме. Объявила как бы голодовку. Смузи, видите ли, не подвезли, а кашу кушать не комильфо.Если кто помнит, Токарчук – это та самая горожанка, которая назвала священную для белорусов дату 9 Мая цирком. Говорила: "С праздником!" – и публиковала бчб-символику.Токарчук жалели. Четырежды она штрафовалась по 23.34. Задерживалась 25 января, отпустили через 72 часа. Потом задерживали 2 марта, выпустили 4 марта под подписку, возбудив уголовное дело по 391 УК (оскорбление судьи или народного заседателя). Однако минчанка так старалась, что на тюремный режим ее все же определили. Обеспечили всем необходимым.Сейчас Токарчук в тюрьме № 8. За систематические нарушения условий содержания под стражей получила дисциплинарное взыскание и отправилась в карцер, где тоже продолжала игнорировать установленный порядок. Ну а потом заявила: мол, объявляю голодовку.Знаем мы таких «голодающих». От местной еды, может, иногда и отказываются, однако принесенное родственниками отлично употребляют.Видео МВД