Шотландия потеряла $ 5 млрд в результате выхода Великобритании из ЕС

Экономика Шотландии уже потеряла 3,94 млрд фунтов стерлингов (5 млрд долларов) в результате выхода Великобритании из Евросоюза, сообщила пресс-служба Шотландской национальной партии со ссылкой на исследование Уорикского университета.





"Безрассудные планы консерваторов выйти из ЕС с плохой сделкой или без сделки вовсе в разгар пандемии сделают Шотландию еще беднее", - сказал член партии Стив Флинн.

Согласно исследованию, потери с момента Brexit составили 736 фунтов или 936 долларов на каждого жителя Шотландии, передает ТАСС. Наиболее пострадавшим городом назван Абердин (9 тыс. фунтов или 11 546 долларов на каждого жителя).

Анализ правительства Шотландии показал, что в течение двух лет по завершении переходного периода Brexit шотландская экономика может потерять еще 3 млрд фунтов (3,8 млрд долларов).

На референдуме по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году большинство жителей Шотландии высказались против Brexit. Однако за выход проголосовали 51,9% жителей всей Великобритании. Дату Brexit несколько раз переносили, официальный выход состоялся в ночь на 1 февраля этого года.

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