Шоколад, клубничное варенье и энергетик: что покупают в автолавке беженцы

Торговля у транспортно-логистического центра как всегда идет бойко. В первый раз автолавка приехала сюда 18 ноября. Тогда буквально за час выручка автомагазина превысила среднедневную при обычной работе в сельских населенных пунктах. Сегодня выручка составляет около 2500 рублей.
С окна автолавки видно «хвост» очереди. Желающих купить белорусские товары как всегда много. Они переминаются с ноги на ногу, пересчитывают деньги и всматриваются в ценники. Некоторые уже даже здороваются на русском языке. На выбранные товары указывают пальцем. Продавец считает сумму и показывает ее на экране калькулятора. Несмотря на языковой барьер все друг друга понимают.
- Привезли на продажу лаваш, помидоры, апельсины, тушенку из говядины, сыр, копченую курицу, молоко сгущенное, газированные напитки, шоколад и многое другое. Все, на что у людей здесь есть спрос, - рассказала заведующая магазином №21 г. Гродно «Родны кут» Светлана Жук. - К слову, у нас в ассортименте около 100 наименований товаров.
По словам продавцов, наибольшим спросом у беженцев пользуются помидоры, сметана, лаваш и сладости. Выполняются и индивидуальные заказы. К примеру, беженка попросила привезти клубничное варенье и подсолнечное масло. Просят также шампунь, бальзам для волос, крем для рук, энергетический напиток и шоколад «Столичный».
Работает автолавка с 10 утра до 19.00 вечера. Этого времени хватает на то, чтобы каждый желающий мог купить все необходимое.