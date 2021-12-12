Шоколад, клубничное варенье и энергетик: что покупают в автолавке беженцы

С окна автолавки видно «хвост» очереди. Желающих купить белорусские товары как всегда много. Они переминаются с ноги на ногу, пересчитывают деньги и всматриваются в ценники. Некоторые уже даже здороваются на русском языке. На выбранные товары указывают пальцем. Продавец считает сумму и показывает ее на экране калькулятора. Несмотря на языковой барьер все друг друга понимают.рассказала. -По словам продавцов, наибольшим спросом у беженцев пользуются помидоры, сметана, лаваш и сладости. Выполняются и индивидуальные заказы. К примеру, беженка попросила привезти клубничное варенье и подсолнечное масло. Просят также шампунь, бальзам для волос, крем для рук, энергетический напиток и шоколад «Столичный».Работает автолавка с 10 утра до 19.00 вечера. Этого времени хватает на то, чтобы каждый желающий мог купить все необходимое.