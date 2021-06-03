Французский модный дом Paco Rabanne решил порадовать нас новой капсулой. Что марка предлагает носить этим летом, рассказываем в нашем материале.
Коллекция под названием Ciao Paco вдохновлена спортивным стилем 1970-х годов.
В нее вошли футболки с надписями Ciao Paco и Lose Yourself, унисекс-худи, длинные юбки расцветки tie-dye, рубашки и платья с цветочным узором от Liberty, а также трикотажные брюки, шорты и джинсы из темного денима. Ну и куда же летняя коллекция без купальников, панам и вместительных сумок-шоперов!
Новую капсулу креативный директор бренда Жюльен Доссен решил представить на золотом фоне заката. Видимо, для того, чтобы мы с еще большим нетерпением ждали жарких дней.
Фото: pacorabanne.com
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Шляпы-ведра и трикотаж в рубчик: Paco Rabanne представил новую летнюю коллекцию
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