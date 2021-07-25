Такой мыслью белорусская пловчиха, которая пробилась в финал Олимпийских игр в Токио, Анастасия Шкурдай, поделилась в комментарии телеканалу СТВ.
– Как только ехала сюда, не совсем ожидала, что получится, но надежда была. И очень счастлива, что так случилось, и я в восьмерке сильнейших, – сказала Анастасия Шкурдай.
Спортсменка добавила:
– Во всем можно найти свои нюансы. У меня есть еще один шанс завтра утром в финале попытаться исправить то, что не получилось.
Напомним, что в полуфинале 100 м баттерфляем Анастасия Шкурдай финишировала четвертой за 57.19 секунды и вышла в финал этой дистанции.
О других результатах наших атлетов за первые дни Олимпиады можно почитать в обзоре, перейдя по этой ссылке.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Фото: БЕЛТА
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Шкурдай: в финале есть шанс исправить то, что не получилось
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