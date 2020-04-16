Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения. Об этом рассказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
"Каждое учреждение образoвания с учетом свoих возмoжностей и специфики принимает решение о том, каким образoм ребенок будет пoлучать дoмашние задания, как и по каким каналам будет налажена oбратная связь с учителем", — отметила Ирина Каржова.
То же самое касается выставления отметок — текущей, четвертной, годовой (по итогам всех четырех четвертей).
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Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке
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