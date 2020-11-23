На оперативном совещании в понедельник председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев поставил ряд актуальных задач перед главами администраций районов и руководителями предприятий столицы, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Фото: БЕЛТА
Школьное питание стало одной из основных тем. Глава столицы поставил задачу до конца этой недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города. Он подчеркнул, что организация школьного питания должна быть на постоянном контроле у директоров учебных заведений. Рацион учащихся должен соответствовать меню, которое в обязательном порядке согласовывается с органами санитарного надзора.
На совещании обсудили и вопросы выполнения доведенных Минску показателей социально-экономического развития. Это также находится под жестким контролем. Комитету экономики поручено выявить и решить проблемы, препятствующие выполнению поставленных задач. При этом вуажно не забывать о показателях по объемам строительно-монтажных работ и привлечению прямых иностранных инвестиций.
Владимир Кухарев поручил не снижать контроль за соблюдением масочного режима, который действует в столице.
– Это решение должно выполняться безоговорочно. Руководители предприятий и организаций города несут персональную ответственность за соблюдение масочного режима на территории возглавляемых ими объектов, – обозначил председатель Мингорисполкома.
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Школьное питание, прогнозные показатели и соблюдение масочного режима обсудили на совещании в Мингорисполкоме
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