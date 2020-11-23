Школьное питание, прогнозные показатели и соблюдение масочного режима обсудили на совещании в Мингорисполкоме

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Школьное питание стало одной из основных тем. Глава столицы поставил задачу до конца этой недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города. Он подчеркнул, что организация школьного питания должна быть на постоянном контроле у директоров учебных заведений. Рацион учащихся должен соответствовать меню, которое в обязательном порядке согласовывается с органами санитарного надзора.На совещании обсудили и вопросы выполнения доведенных Минску показателей социально-экономического развития. Это также находится под жестким контролем. Комитету экономики поручено выявить и решить проблемы, препятствующие выполнению поставленных задач. При этом вуажно не забывать о показателях по объемам строительно-монтажных работ и привлечению прямых иностранных инвестиций.Владимир Кухарев поручил не снижать контроль за соблюдением масочного режима, который действует в столице.– обозначил председатель Мингорисполкома.