Правоохранители Брестчины задержали троих учащихся одной из школ Барановичей. Подростки требовали деньги у 20-летнего горожанина за то, чтобы его откровенные фотографии не попали в сеть.
Фото: pixabay.com
– Потерпевший познакомился в интернете с якобы семнадцатилетней девушкой. На самом деле школьнице четырнадцать лет: по ее фото распознать возраст сложно. Их общение перешло в один из мессенджеров и стало сопровождаться обменом фотографиями интимного характера, – поделилась официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Школьница рассказала о своем виртуальном друге одноклассникам. Так ребята нашли способ легкого заработка. Они написали парню сообщение с требованием заплатить деньги. В противном случае отправленные их подруге интимные фото будут распространены; горожанин согласился.
Школьники встречались с жертвой либо просили оставлять деньги в указанном месте. Первый транш составил 400 долларов, последующий – уже 500. А вот когда юные шантажисты установили новую планку (уже тысячу), парень обратился в милицию.
Подозреваемых – девочку и двоих мальчиков –задержали в момент передачи конверта: но уже не с деньгами, а с обычной бумагой. Полученные от потерпевшего финансы несовершеннолетние успели потратить. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.
В УВД Брестского облисполкома также подчеркнули, что сейчас наблюдается снижение количества преступлений с участием несовершеннолетних. Но по-прежнему имеют место хищения, совершенные с помощью компьютерной техники.
Родителей призывают проявлять максимальный интерес к жизни своих детей: контролировать, как и с кем ребенок проводит свободное время, чем увлекается, с кем переписывается в мессенджерах и в каких сообществах состоит в социальных сетях.
Видео: МВД
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Школьники вымогали у жителя Барановичей деньги взамен на сохранность его интим-фото
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