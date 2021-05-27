Школьники Брестской области оценили питание в школьных столовых: большинство довольно

Результаты анкетирования «Питание глазами учащихся» обнародовал Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
– С целью анализа ситуации по вопросам организации и качества питания в школьных столовых в марте – апреле проводился социологический опрос среди школьников Бреста и Брестской области, – проинформировали в центре. – Сбор информации проводился методом анонимного анкетирования, позволяющего обеспечить высокий уровень массовости исследования в наиболее короткие сроки. В анкетировании приняли участие 27 795 детей и подростков, учащиеся средних школ Брестской области. Среди анкетируемых доля учащихся 1–4 классов составила 51,5 процента, 5–11 классов – 48,5 процента.
Выяснилось, в частности, что режим питания школьников напрямую связан с их распорядком дня. Большинство (67,9 процента) участников социологического опроса дали утвердительный ответ на вопрос о том, завтракают ли они перед выходом из дома. Делают это нерегулярно 23,5 процента респондентов. 8,5 процента опрошенных не считают необходимым принимать пищу перед выходом в школу.
Подавляющее большинство учащихся (94,1 процента) моет руки перед приемом пищи. Иногда садятся за стол с грязными руками 5,2 процента школьников.
– В результате опроса было установлено, что второе блюдо с гарниром постоянно употребляют в школьной столовой 80 процентов учащихся, – констатировали специалисты. – Салат употребляют 50,5 процента школьников. Постоянно берут выпечку (булочку) 43,6 процента участников опроса. Большинство опрошенных детей и подростков (78,5 процента) довольны тем, как готовят пищу в школьной столовой, считают приготовленные блюда вкусными и хорошего качества. Среди участников исследования 18,3 процента указали на то, что в школьной столовой иногда их кормят вкусно, иногда – нет. О том, что им приходится питаться невкусной, плохо приготовленной пищей, заявило всего 3,2 процента респондентов.
В то же время при проведении эспресс-опроса родителей лишь 51,5 процента ответили, что питание их устраивает, при этом у 33,3 процента имеются определенные предложения по улучшению качества питания.
– Качество питания в школьной столовой не устраивает 42,4 процента взрослых, 6 процентов опрошенных затрудняются ответить, – констатировали в центре.
Согласно результатам опроса, 95,4 процента школьников полностью устраивает обслуживание в школьной столовой. Недовольны качеством обслуживания столовой в их школе 4,6 процента детей и подростков.
Опубликовано:
367
Школьники Брестской области оценили питание в школьных столовых: большинство довольно
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter