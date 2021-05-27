Школьники Брестской области оценили питание в школьных столовых: большинство довольно

– проинформировали в центре. –Выяснилось, в частности, что режим питания школьников напрямую связан с их распорядком дня. Большинство (67,9 процента) участников социологического опроса дали утвердительный ответ на вопрос о том, завтракают ли они перед выходом из дома. Делают это нерегулярно 23,5 процента респондентов. 8,5 процента опрошенных не считают необходимым принимать пищу перед выходом в школу.Подавляющее большинство учащихся (94,1 процента) моет руки перед приемом пищи. Иногда садятся за стол с грязными руками 5,2 процента школьников.– констатировали специалисты.В то же время при проведении эспресс-опроса родителей лишь 51,5 процента ответили, что питание их устраивает, при этом у 33,3 процента имеются определенные предложения по улучшению качества питания.– констатировали в центре.Согласно результатам опроса, 95,4 процента школьников полностью устраивает обслуживание в школьной столовой. Недовольны качеством обслуживания столовой в их школе 4,6 процента детей и подростков.