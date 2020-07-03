Школьник Иван Мялик: надеюсь, над головой и дальше будет мирное небо

Ученик СШ № 162 г. Минска 14-летний Иван Мялик сегодня принял участие в патриотическом шествии «Беларусь помнит!». В его руках портрет Ивана Зыля, который в первые годы войны воевал под Пинском и без вести пропал. Предположительно погиб во время боев в болотистой местности.

— День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, который мы сегодня отмечаем, очень важен, он знаковый не только для старшего поколения, но и для молодежи. Мы должны помнить, что живем в мирное время, что наши прадеды воевали за мир, — говорит Иван. — Надеюсь, над головой у нас и дальше будет мирное небо, а страна будет процветать. Всех с праздником!