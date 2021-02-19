Школа в агрогородке Кадино Могилевского района признана лучшей сельской школой страны за 2020 год

20 классов, 417 учащихся, 45 педагогов. С 1985 года в средней школе агрогородка Кадино, которая по итогам работы за 2020 год признана лучшей сельской школой в стране, было подготовлено 66 медалистов. А показатель выступления здешних ребят в вузы и ссузы страны составляет от 87 до 100%.
Креативные, целеустремленные, творческие – так можно сказать о здешних наставниках и их учениках. В 1994 году школа стала первой в Могилевском районе, где появился пункт коррекционно-педагогической помощи, который работает и сегодня. В нем, оснащенном интерактивной доской, мультимедийным оборудованием, дети занимаются пескотерапией, эйдотехникой (развивают механическую память).
– У нас прекрасный коллектив, а главный принцип каждого педагога – учить и развивать детей с учетом их индивидуальных возможностей, склонностей и интересов, – подчеркивает директор школы Надежда Артеменко. – В 2015 году наша школа стала одной из пилотных в реализации международного проекта ТЕМПУС INOVEST «Восточное партнерство в области педагогических инноваций в инклюзивном образовании». В проекте приняли участие 11 педагогов. В этом же году у нас появился прекрасный кабинет физики с самым современным лабораторным и информационным оборудованием. Был открыт 10-й профильный педагогический класс с изучением отдельных предметов на повышенном уровне (филологический: русский язык – английский язык, химико-биологический: химия – биология). Профильное обучение – важная часть образовательного процесса. А еще мы очень большое внимание уделяем патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно участвуем в республиканском слете поисковых отрядов «Мы – наследники Победы» под эгидой Министерства образования. Ухаживаем за братской могилой воинов, что неподалеку от школы. Запустили гражданско-патриотический проект «Дорогие мои земляки»: наши ученики регулярно встречаются с земляками, которые добились успехов в разных сферах деятельности – сельского хозяйства, культуры, образования, с участниками Великой Отечественной войны.
В школе есть музей, собранный силами педагогов и школьников. В нем много вещей с историей. А один из залов весь блестит от спортивных кубков. Местная школьная команда «Кадинские львы» – неоднократный победитель областных соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента. А с подачи учителя физкультуры и здоровья Леонида Камарова, работающего в СШ с момента ее основания, в Кадино проводят хоккейные турниры, участие в которых принимают дети, их отцы и дедушки.
Интересного здесь еще много. Неудивительно, что сельские выпускники по окончании вузов возвращаются на малую родину. Из 45 наставников, которые работают в СШ сегодня, 20 – ее выпускники.
Фото: Кадинская школа
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Школа в агрогородке Кадино Могилевского района признана лучшей сельской школой страны за 2020 год
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