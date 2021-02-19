Школа в агрогородке Кадино Могилевского района признана лучшей сельской школой страны за 2020 год

Креативные, целеустремленные, творческие – так можно сказать о здешних наставниках и их учениках. В 1994 году школа стала первой в Могилевском районе, где появился пункт коррекционно-педагогической помощи, который работает и сегодня. В нем, оснащенном интерактивной доской, мультимедийным оборудованием, дети занимаются пескотерапией, эйдотехникой (развивают механическую память)., – подчеркивает. –В школе есть музей, собранный силами педагогов и школьников. В нем много вещей с историей. А один из залов весь блестит от спортивных кубков. Местная школьная команда «Кадинские львы» – неоднократный победитель областных соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента. А с подачи учителя физкультуры и здоровья Леонида Камарова, работающего в СШ с момента ее основания, в Кадино проводят хоккейные турниры, участие в которых принимают дети, их отцы и дедушки.Интересного здесь еще много. Неудивительно, что сельские выпускники по окончании вузов возвращаются на малую родину. Из 45 наставников, которые работают в СШ сегодня, 20 – ее выпускники.Фото: Кадинская школа