Оборудование – биохимический автоматический экспресс-анализатор с принадлежностями – подарило больнице Республиканское общественное объединение «Белорусский детский фонд». Аппарат предназначен для более быстрого исследования анализа крови.
– Это современный аппарат, который позволит поднять качество оказания медицинских услуг. Он предназначен для более быстрого исследования анализа крови пациентов. Потребуется всего 6 минут, чтобы получить детальную картину биохимического анализа, – рассказала порталу sb.by директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк.
Стоимость оборудования свыше 20 тысяч белорусских рублей. Данная благотворительная акция приурочена к Международному дню защиты детей.
Фото предоставлены Шкловской районной газетой «Ударны фронт»
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Шкловской ЦРБ передали медицинское оборудование
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