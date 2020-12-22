Шкловская специализированная школа-интернат для детей с нарушениями зрения – очередной адрес акции «Наши дети»

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В этой специализированной школе-интернате обучаются и проживают 85 ребят из Могилевской и Витебской областей. На зимние каникулы большинство отправятся домой к родителям. Но есть среди воспитанников и сироты: их ждут в гостевых семьях, а кто-то воспользуется перерывом в учебе, чтобы подправить здоровье. С учетом эпидемиологической ситуации родителям предлагают переводить детей по желанию на дистанционное обучение. И многие такой возможностью воспользовались. Несмотря на то что у этих учеников зрение ослаблено или вовсе отсутствует, все они умеют пользоваться специальной компьютерной программой, чтобы переводить текстовую информацию в звуковую. Директор школы-интерната Инга Александрова с гордостью называет своих учеников успешными:Новогодний утренник получился по всем правилам жанра: с театрализованным представлением, хороводами, конкурсами. Взрослые гости пришли с подарками. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц передал школе сертификат на приобретение оборудования для кухни, чтобы обеды для детей, которые здесь не только учатся, но и проживают, были вкусные, как дома. От Национального банка – морозильное оборудование, а от профсоюзов Могилевлифтмаша – оборудование для кабинета химии и биологии. Губернатор Леонид Заяц отметил, что в этой специализированной школе не только достойная материальная база, но что еще важнее – педагоги-профессионалы с большим сердцем:Заключительным аккордом праздника стали сладкие подарки – их получил каждый ребенок. Дети в ответ подарили гостям новогодние сувениры, которые смастерили сами вместе с учителями.