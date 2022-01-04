Шишкин о бюджете на 2022 год: он не только сохранил социальную направленность, но и усилил ее

Об этом корреспонденту sb.by cообщил член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Андрей Шишкин, комментируя распределение госбюджета на 2022 год. Парламентарий рассказал:

– Так, на социальные расходы запланировано 45%, что на 8% больше, чем в 2021 году. Значительная часть социального сегмента бюджета будет направлена на выплату зарплат, пенсий, стипендий, различных пособий. А это значит, что люди, их благополучие по-прежнему остаются в центре внимания государства. Также хочется отметить и значительное увеличение расходов на здравоохранение (почти 8,5 миллиарда рублей) и образование (около 8,6 миллиарда рублей). Считаю, что это, безусловно, позитивно скажется на развитии таких важных отраслей социальной сферы.