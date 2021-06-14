Широкая денежная масса в Беларуси за май снизилась на 0,3%

Объем наличных денег в обороте за май увеличился до BYN 4,198 млрд (на 1,9%).Переводные депозиты стали больше на 5,9% − до BYN 5,772 млрд. При этом переводные депозиты физлиц уменьшились на 0,4% и составили на 1 июня BYN 2,797 млрд, депозиты юрлиц увеличились на 12,5% − до BYN 2,975 млрд.Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне BYN 19,499 млрд, увеличившись за май на 5,3%.Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за май приблизился к BYN 1,579 млрд (на 1%).Рублевая денежная масса выросла за май на 5% и на 1 июня составила BYN 21,078 млрд.Депозиты в иностранной валюте снизились на 3,9%, составив BYN 27,223 млрд.