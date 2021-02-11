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Шимбалева: культура Беларуси – символ узнаваемости страны в мире

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Людмила Шимбалева, директор картинной галереи имени Г .Х. Ващенко в Гомеле, подчеркнула, что сегодня у общества повышается запрос на культуру в реальной жизни людей.  


– Культура Беларуси  – это символ узнаваемости нашей страны во всем мире. Она с нами всегда. Она несет генетический и исторический код нации. Марк Шагал, Даниил Ващенко, Владимир Мулявин, Валентин Елизарьев, Александр Анисимов, Оксана Волкова – это имена, по которым нас узнают и складывают образ Беларуси в мире. Культура – это то, что у нас нельзя отнять, и то, что мы не можем потерять. Это память поколений. И если эта память есть, через нее можно объяснить и экономику, и политику в жизни народа.

Как администратор и музейный менеджер, Людмила Шимбалева хорошо осведомлена о проблемах в отрасли и считает, что ее нужно развивать: 

– Мы должны привлечь молодежь и удержать опытных профессионалов. Сфера культуры своеобразна и специфична. Для закрепления молодых специалистов следует принять дополнительные меры по их материальному стимулированию. Это нужно делать, если мы хотим иметь высококультурное общество.

Людмила Шимбалева также отметила, что, по ее мнению, одного урока в неделю по предмету «Отечественная и мировая художественная культура» для школьников недостаточно:

– В 10-х и 11-х классах этот предмет и вовсе отсутствует. Согласитесь, что человек, который понимает культуру, при решении многих жизненных вопросов будет более тонко чувствовать и действовать в реальной жизни. Приобщение всех школьников к сокровищах мировой культуры считаю необходимость.

По ее мнению, большое значение имеет увлеченность учеников, которая зависит от увлеченности учителя, от его художественного образования, творческого опыта, а значит, речь должна идти об определенных требованиях к квалификации.

– 2021 год – Год народного единства. Если говорить о народном единстве не высоким слогом, а спуститься на житейский уровень, то это прежде всего умение ценить свою и чужую жизнь. И соотносить свои личные интересы с интересами знакомых и незнакомых людей. А в целом, в итоге  – целой страны. Вы спросите у меня: что может сделать культура для достижения подобного результата? Я вам отвечу: абсолютно все, если подразумевать под культурой то, что стимулирует работу души, сохраняет и преображает человеческое в человеке.

Людмила Шимбалева уверена: чем сложнее жизнь, чем глобальнее стоящие перед страной проблемы, тем большее значение приобретают душевные качества каждого из нас в отдельности и нации в целом.

Фото: БЕЛТА
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