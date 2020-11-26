Шило: здравоохранение оказалось в лидерах по росту зарплат

Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения за январь – сентябрь 2020 года составила BYN 1083,2, в том числе у врачей – BYN 1778,7, у специалистов со средним медицинским образованием – BYN 1106,4. За сентябрь средняя зарплата по отрасли – BYN 1104,5, в том числе у врачей – BYN 1822,1, у специалистов со средним медобразованием – BYN 1117.За январь – сентябрь 2020 года по отношению к соответствующему периоду 2019-го номинальная зарплата выросла на 23,6%, при этом реальная – на 22,9%, что выше, чем в целом по стране., – отметил Вячеслав Шило.Этим же, по его словам, объясняется и значительный рост показателя соотношения между среднемесячной зарплатой работников здравоохранения со среднемесячной зарплатой в целом по республике: январь – сентябрь 2020 года – 88,9%, сентябрь – 87,3%. За 2019 год этот показатель составил 80,3%.Указ № 131 касается работников здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.Для решения проблемных вопросов по применению этого указа Минздрав совместно с Республиканским комитетом профсоюза готовил нормативные правовые акты, а также разъяснительные письма, методические рекомендации.В Республиканском, областных, Минском городском комитетах профсоюза для работников отрасли работают "горячие линии" по разъяснению порядка и особенностей применения указа. За период их работы поступило более 430 вопросов по оплате труда. Сейчас на "горячие линии" также принимаются вопросы, касающиеся обеспечения и качества СИЗ, оказания материальной помощи заболевшим COVID-19., – отметил Вячеслав Шило.