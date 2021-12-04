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  2. Шевцов: запас продуктов для беженцев внушительный – на складе почти 15 тонн

Шевцов: запас продуктов для беженцев внушительный – на складе почти 15 тонн

Гуманитарная помощь беженцам, находящимся в Транспортно-логистическом центре, оказывается планово. По словам генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова, сегодня утром люди в центре по традиции были накормлены йогуртами, печеньем, давали также и горячий чай, детские соки.



- В обед вместе с кашей люди получат продуктовые наборы. На выходных мы в основном задействованы на складе, чтобы подготовить пакеты на неделю. Запасов на складе более чем достаточно. И это не только продукты: одежда, матрасы, подушки, одеяла. Мы понимаем, что беженцы укомплектованы, поэтому пока теплые вещи выдавать не планируем. Продуктов тоже достаточно: на складе имеем более 15 тонн.

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Фото: Егор Ермалицкий
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