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  2. Шевцов: у восточных европейцев нет чувства ответственности за более слабые народы

Шевцов: у восточных европейцев нет чувства ответственности за более слабые народы

Таким мнением в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ поделился политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.


– У восточных европейцев нет чувства ответственности за планету, в том числе за более слабые народы. Для Литвы и Польши, которые воевали вместе с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, эти курды – их братья по оружию. Но они их бросают в данном случае. Почему? Просто из политических соображений. Им сегодня надо конфликтовать с Беларусью, – обратил внимание политический аналитик.

Юрий Шевцов отметил, что для Европы такая ситуация является абсолютно нормальной.

– Для них это нормально, потому что у них нет этого ощущения субъектности. Они просто ищут поддержки сеньора. Поэтому им – условно – наш оппозиционер [Светлана Тихановская. – Прим. ред.] ближе, так как является их инструментом. <...> Брат по оружию им сегодня так же безразличен, как американцам была вначале безразлична эвакуация из кабульского аэропорта, когда люди падали с самолетов, – добавил эксперт.

Фото: скриншот видео
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