Шевцов: террор, который применен по отношению к беженцам, обязательно плохо обернется для Польши

Об этом директор Центра по проблемам европейской интеграции политолог Юрий Шевцов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Одной из главных тем сегодняшнего выпуска программы стала ситуация с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС.
– Я думаю, самая сложная ситуация сейчас на границе с Польшей, – отметил Юрий Шевцов. – Это связано с тем, что массы мигрантов решили идти напрямую в Германию через Польшу, а не через две страны, как раньше ходили (Литва – Польша – Германия). В Литву и Латвию тоже сохраняется [миграционный] трафик, но беженцы пошли массово на Польшу. Это реальная массовость. Несколько дней назад поляки отчитались, что они завернули более 320 человек за сутки.
– Трафик растет? – спросил ведущий «Будней» Вадим Шепет.
– Очень [сильно]. Я не хочу усложнять, но те, кого [польские пограничники] ловят и заворачивают, – это далеко не все, кто проходит [через границу]. В Германии уже отлавливают этих прошедших, и не только там. Реально поток гораздо больше, чем показывает официальная польская служба, – ответил эксперт.
Собеседник обратил внимание на погодный аспект миграционной проблемы:
– Сейчас произошло то, о чем давно предупреждали: настали холода, и вместе с ними начались новые проблемы – смерти из-за морозов. Дальше, скорее всего, ситуация в этом плане будет усложняться.
– Давайте от политических историй перейдем к человеческим. На данном этапе гибнут люди на границе. Мы видим, что польская общественность начинает задавать вопросы своему правительству. Запрет посещать приграничную зону вызывает волну возмущения у прогрессивных представителей страны. Люди требуют защиты международного права. С точки зрения человечности: наши пограничники передают мигрантам теплую одежду, еду, а с другой стороны мы видим сплошной нацизм по отношению к ним. Как на это смотреть?
– Это плохо обернется, – считает Юрий Шевцов. – Все мы понимаем, что делают и в Литве, и в Польше пограничники и связанные с ними силовые структуры: они запугивают мигрантов, чтобы те не ходили к ним. Есть термин «террор». И вот этот террор, который применен по отношению к беженцам, обязательно плохо обернется [для Польши].
Напомним, что 22 сентября в Госпогранкомитете сообщили: днем ранее белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца без сознания на белорусско-польской границе, в то время как на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим. По данным ГПК, польские медики обследовали гражданина Ирака за день до этого. Однако, «несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата». Как уточнили в Госпогранкомитете, в дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.