Шевцов: террор, который применен по отношению к беженцам, обязательно плохо обернется для Польши

Одной из главных тем сегодняшнего выпуска программы стала ситуация с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС.отметил Юрий Шевцов. –– спросил ведущий «Будней» Вадим Шепет.ответил эксперт.Собеседник обратил внимание на погодный аспект миграционной проблемы:считает Юрий Шевцов. –Напомним, что 22 сентября в Госпогранкомитете сообщили: днем ранее белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца без сознания на белорусско-польской границе, в то время как на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим. По данным ГПК, польские медики обследовали гражданина Ирака за день до этого. Однако, «несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата». Как уточнили в Госпогранкомитете, в дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.