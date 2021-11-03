Шевцов: спасение Ромы Когодовского – это событие из разряда запуска космического корабля

Такое мнение выразил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
– Мы обращались в разные страны за помощью, но никто не взялся за этот случай. Тут речь шла не о деньгах, государство бы заплатило любые деньги, – пояснил он.
Шевцов назвал поступок 12-летнего мальчика [он вынес своего младшего брата из огня] геройским. И добавил, что далеко не каждый взрослый способен на такое.
– Мы, медики, понимали тяжесть состояния ребенка. Если долго работаешь в медицине и видишь разные исходы, понимаешь, что шансов выжить у этого ребенка было намного меньше, чем умереть. Долгое время Рома находился в БСМП. При встрече с главврачом мы спрашивали только, жив ли он. Состояние мальчика было настолько критическим, что врачи не знали, что с ним случится через минуту. Глава государства верно отметил, что наша система здравоохранения может всё, – рассказывает он. – Спасение Ромы – это событие из разряда запуска космического корабля.
Шевцов считает, что этим надо гордиться. По его мнению, следует говорить, что у нас [Беларуси] есть свой путь, который дает нам не только экономическое благополучие и спокойствие, но еще и высокий уровень образования и здравоохранения.