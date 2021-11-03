Шевцов: спасение Ромы Когодовского – это событие из разряда запуска космического корабля

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– пояснил он.Шевцов назвал поступок 12-летнего мальчика [он вынес своего младшего брата из огня] геройским. И добавил, что далеко не каждый взрослый способен на такое.– рассказывает он.Шевцов считает, что этим надо гордиться. По его мнению, следует говорить, что у нас [Беларуси] есть свой путь, который дает нам не только экономическое благополучие и спокойствие, но еще и высокий уровень образования и здравоохранения.