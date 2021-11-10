Шевцов: совершая зверства на границе, поляки нарушают европейские и христианские ценности

– В Европе принят принцип: если человек бежит от войны и любым путем добрался до Германии, Франции, Бельгии, он имеет право на убежище, – обратил внимание гость студии. – Если человек получает политическое убежище, ему полагается нормальный соцпакет, позволяющий жить на среднеевропейском уровне. Люди из Афганистана, Ирака и других стран идут туда за европейскими ценностями и европейским пакетом. Они понимают, что сами не смогут вписаться в Европу, но их дети, обучаясь в европейских школах, вырастая на улицах европейских городов, впишутся. Когда мы говорим о кризисе на границе, надо понимать, что это не конфликт между Европой и Беларусью, а конфликт с несколькими периферийными странами. Польша приняла другое законодательство. Она запретила людям, оказавшимся на территории страны, подавать прошения о политическом убежище, беженцев объявили преступниками, людьми, которые нарушили государственную границу. Задача беженцев – проскользнуть через Польшу и добраться до Берлина. К этому стремятся условные курды. Осесть в Польше они не хотят.
– Польша – это не Европа, – продолжил Юрий Шевцов. – Это националистическое общество. От национализма Европа в целом давно отказалась. Но Польша и ряд постсоветских стран идут путем национализма и совершают то, что осуждает Брюссель. Он требует от Польши соблюдения европейского законодательства, на почве чего – конфликт. Папа Римский и польский костел тоже осудили те зверства, которые допускает Польша на границе с Беларусью по отношению к этим несчастным людям.
По словам директора Центра по проблемам европейской интеграции, Польша живет какими-то чудовищными представлениями о себе и реальности. И поэтому поляки не имеют права называть себя европейцами. «Совершая зверства на границе, они нарушают европейские и христианские ценности. Когда наш пограничник отдает свою еду курдскому ребенку, он европеец, а поляки – нет», – резюмировал политолог.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Шевцов: есть глубокое различие между периферией вроде Польши и реальным ЕС
Шевцов: мы построили хорошие отношения с Китаем, потому что не стали предателями
Политолог: со временем все ужаснутся от того, что происходит в третьем мире
Шевцов: более 20 миллионов афганцев – на грани голода