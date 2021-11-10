Шевцов: совершая зверства на границе, поляки нарушают европейские и христианские ценности

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, – обратил внимание гость студии., – продолжил Юрий Шевцов.По словам директора Центра по проблемам европейской интеграции, Польша живет какими-то чудовищными представлениями о себе и реальности. И поэтому поляки не имеют права называть себя европейцами., – резюмировал политолог.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.