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  2. Шевцов рассказал об успешном опыте Дании в вопросах вакцинации против COVID-19

Шевцов рассказал об успешном опыте Дании в вопросах вакцинации против COVID-19

О том, как прошло общение с коллегой – представителем Датского Красного Креста, рассказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

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– Я вчера встречался с представителем Датского Красного Креста. Там совсем другая ситуация – 86% привитых граждан. После того как они перешагнули шестидесятипроцентный барьер, у них пропали как таковые волны коронавирусной инфекции, о которых мы до сих пор говорим. Люди в Дании болеют, но это амбулаторные случаи. COVID-19 там переведен в разряд обычного ОРЗ, гриппа либо вирусных заболеваний, поэтому в стационар попадают единицы и нет нагрузки на систему здравоохранения, – отметил он.
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