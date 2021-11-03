Шевцов рассказал об успешном опыте Дании в вопросах вакцинации против COVID-19

О том, как прошло общение с коллегой – представителем Датского Красного Креста, рассказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
– Я вчера встречался с представителем Датского Красного Креста. Там совсем другая ситуация – 86% привитых граждан. После того как они перешагнули шестидесятипроцентный барьер, у них пропали как таковые волны коронавирусной инфекции, о которых мы до сих пор говорим. Люди в Дании болеют, но это амбулаторные случаи. COVID-19 там переведен в разряд обычного ОРЗ, гриппа либо вирусных заболеваний, поэтому в стационар попадают единицы и нет нагрузки на систему здравоохранения, – отметил он.