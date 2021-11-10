Шевцов рассказал о том, как была организована помощь Красного креста беженцам на белорусско-польской границе

Об этом генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал в программе "ОбъективНО" на "ОНТ".
- Красный крест вместе с негосударственными международными организациями, Советом Республики, Гродненским облисполкомом 9 ноября смогли соорганизовать помощь [беженцам] – это порядка 100 продуктовых наборов и 300 л воды, теплые вещи, одеяла и спальные мешки. Все это было передано мигрантам. На сегодня отдельно ни одна общественная организация не сможет четко и быстро организоваться. Здесь на самом деле помощь и Совета Республики, и Гродненского облисполкома очень важна. Благодаря им мы планируем через Красный Крест передавать более 2 т мясной продукции, около 5 т воды, около тонны хлебобулочных изделий, одежду, средства гигиены для того, чтобы мигранты могли себя чувствовать в более лучших условиях, - рассказал Дмитрий Шевцов.