Шевцов: Польша собирается продавать свои пограничные проблемы Брюсселю долго

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Юрий Шевцов.
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- На границе все продолжается идти своим чередом: часть беженцев теперь живет в теплом большом логистическом центре. Там их обеспечили едой, врачами и т.д., - отметил он. - А часть группы по несколько десятков человек пробирается через границу по лесам.
Шевцов обратил внимание и на тот факт, что границу Польша закрыть пока не решилась:
- Поляки ждут, что лагеря на границе станут долговременными. То есть Польша собирается продавать Брюсселю свой пограничный статус долго. Удивительная страна: создать себе же серьезные проблемы своими руками и не решать их, а превращать в системные.