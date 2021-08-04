Шевцов о ситуации с мигрантами в Литве: это даже не абсурдно, это подпись в несостоятельности всей политической системы страны

Сегодняшняя программа началась с темы миграционного кризиса в Литве. Напомним, что недавно стали известны шокирующие новости: нелегальных мигрантов литовские пограничники стали силой выдворять в Беларусь. Подробнее об этом можно почитать в этом материале. Многим иностранцам понадобилась медицинская помощь. Ее оказали белорусские врачи. Дмитрий Шевцов прокомментировал:
– Это обычный врачебный долг – оказывать медицинскую помощь тому, кто в ней нуждается. Я всегда говорил: даже если возьмем события Великой Отечественной войны, советские медработники оказывали помощь врагу, чтобы спасти ему жизнь. В данной ситуации [с Литвой] мы оказываем медпомощь абсолютно невинным людям, которые прибежали от войны в своих странах за политическим убежищем. Они прибежали с одной просьбой: «Спасите нас, спасите нашу жизнь». Мы видим, как к нам перебегали из Литвы не только мужчины, но и дети, беременные женщины, над которыми издевались… Это вообще абсурдно! Правильно сказал Глава государства, что эти поступки граничат с поступками фашистов. Это не вписывается ни в какую мировую практику.
К слову, во время написания этого материала стало известно о первой жертве среди мигрантов на границе. Подробности – тут.Гость «Будней» задался вопросом:
– Честно говоря, для меня, как для человека, гражданина, врача, политика непонятен один только момент: почему до сих пор международная общественность не расследует эти преступления? Почему молчит ООН? Ведь заявление поступило. МИД Беларуси официально сказал: «Люди, мы видим нарушение прав человека, мы видим состав преступления против человечества». Почему мы это не расследуем?
Дмитрий Шевцов добавил:
– Ведь вещи вопиющие, на самом деле. Ни одна цивилизованная страна мира не может отказать мигрантам, которые пришли к ним просить убежища. Разберитесь, создайте нормальные условия – человеческие условия, что вы их держите, как скот? Огородили неизвестно как, [мигранты] просят еды и воды… Они же не требуют для себя никаких преференций, они просят только то, что необходимо им для жизни. Та ситуация, что, естественно, никаким образом властями Литвы не «разруливается» – противостояние коренного населения и мигрантов, которых они банально посадили в какой-то концлагерь, огородили заборами, проволокой… Это даже не абсурдно, это подпись в несостоятельности всей политической системы страны.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.