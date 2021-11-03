Шевцов о ситуации с COVID-19: это была тяжелая волна, но мы уже перешагнули критический рубеж

О том, есть ли позитивные тенденции в развитии ситуации с распространением коронавируса в Беларуси, рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио".
– В стране сейчас около 35% привиты одним компонентом вакцины, около 30% – двумя. Заболеваемость вышла на 4-й пик, но мы уже перешагнули критический рубеж, когда количество пациентов постоянно нарастало. Это была очень тяжелая волна – дельта-штамм отличается коротким инкубационным периодом. Если раньше от момента заражения до начала болезни проходило 7–8 дней, то в эту волну – 3–4. То есть за 10 дней стало болеть вдвое больше человек, – рассказал он.
Гость студии подчеркнул, что должный эффект дала мощная информационная пропаганда о необходимости соблюдения масочного режима и важности вакцинации.
– Но это лишь начало пути. Не менее 60% населения страны должно быть привито, – сказал он.
Шевцов подчеркнул, что в стране нет проблем с доступом к вакцинам, и напомнил, что сейчас можно сделать выбор из трех препаратов.