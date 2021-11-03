Шевцов о ситуации с COVID-19: это была тяжелая волна, но мы уже перешагнули критический рубеж

рассказал он.Гость студии подчеркнул, что должный эффект дала мощная информационная пропаганда о необходимости соблюдения масочного режима и важности вакцинации.– сказал он.Шевцов подчеркнул, что в стране нет проблем с доступом к вакцинам, и напомнил, что сейчас можно сделать выбор из трех препаратов.