Главный врач 1-й городской клинической больницы, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов уверен: отказываясь от оказания помощи людям, врач переступает через все моральные принципы и нарушает закон.
– Некоторые Telegram-каналы, которые приглашают медиков к участию в забастовках, паразитируют на них и приносят вред. Организаторы забастовок – это люди, которые поддерживают деструктивную ситуацию в стране и отвлекают врачей от важной работы, миссии. Более того, они подвергают медиков дополнительному риску инфицирования коронавирусом, призывая их собираться на протестах. Мы должны понимать, что во все времена медики были вне политики. Почему мы носим белые халаты? Это синоним духовной чистоты. Если мы затронем Великую Отечественную войну, то вспомним, что медики оказывали помощь не только советским, но и немецким солдатам. Все конвенции поддерживают оказание помощи вне зависимости от политических взглядов, вероисповедания, расовой принадлежности и так далее. Меня ужасают звучащие призывы: оказывать помощь одним, но отказывать в ней другим – что это значит? Как руководитель учреждения здравоохранения и врач, я глубоко возмущен. Чего вы хотите таким образом добиться? Все подобные призывы идут вразрез с канонами этики и клятвой Гиппократа – это своего рода присяга. Более того, нарушается Уголовный кодекс, в котором есть статья о неоказании медпомощи. Я убежден: врачи должны быть выше всех политических перипетий и оказывать медпомощь всем. Это главный посыл.
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Шевцов – о призывах к забастовкам медиков: белые халаты врачей символизируют духовную чистоту, мы должны быть вне политики
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Фото: Александр СТАДУБ