Шевцов о беженцах: они не настроены на конфликты

обратил внимание политический аналитик и добавил:Юрий Шевцов отметил, что этим беженцам смертельно опасно оставаться в Ираке, поэтому они и направляются в Европу.Вместе с тем политический аналитик добавил, что из Афганистана бегут такие же люди: те, кого Запад бросил.Фото: скриншот видео