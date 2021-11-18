Шевцов о беженцах: они не настроены на конфликты

Это в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ подчеркнул политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.
- [Беженцы] это люди, которые хотят на Запад в силу того, что им нет места в Ираке, возникающем на руинах разрушенной американцами страны. И это люди, которые вряд ли могут составить проблемы нам. Они не настроены на конфликты просто априори. Они хотят жить так, как живут люди в Европе, - обратил внимание политический аналитик и добавил: - Это не дикая орда, которая идет грабить Германию. Это средний класс.
Юрий Шевцов отметил, что этим беженцам смертельно опасно оставаться в Ираке, поэтому они и направляются в Европу.
Вместе с тем политический аналитик добавил, что из Афганистана бегут такие же люди: те, кого Запад бросил.
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