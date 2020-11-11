Неоказание медпомощи без уважительных причин идет вразрез с совестью и уголовным правом, заявил корреспонденту БЕЛТА врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, комментируя призывы к забастовкам медиков.
"Изначально врач вне политики. Априори это человек, который оказывает медицинскую помощь, лечит тело и душу всем без исключения", – сказал Дмитрий Шевцов.
В связи с этим он привел пример, "что даже во время Великой Отечественной войны оказывалась медпомощь не только советским солдатам, но и немецким, которые воевали с нами". "И это нормально, это каноны медицины", – отметил председатель ассоциации врачей.
Говоря о призывах не оказывать тем или иным людям медицинскую помощь, Дмитрий Шевцов отметил, что "это даже не вразрез с совестью, это вразрез с уголовным правом". Он напомнил, что Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за неоказание медицинской помощи больному.
"Прежде всего я считаю, такой человек априори не может быть врачом, потому что неоказание медпомощи не коррелирует ни с Клятвой врача Республики Беларусь, ни с клятвой Гиппократа. Во всем мире врачи – это люди, готовые всегда и везде прийти на помощь", – заключил он.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
160
Шевцов: неоказание медицинской помощи без уважительных причин идет вразрез с совестью и уголовным правом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter