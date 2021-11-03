Шевцов: не вводить локдаун было верным решением – это видно по состоянию нашей экономики

– отметил он.Генсек также добавил, что в мире есть случаи, когда продажей липовых сертификатов занимаются сами медики. Он назвал такие факты вопиющими.В эфире обсудили путь, который избрала Беларусь для борьбы с коронавирусной инфекцией:– подчеркнул Шевцов.Глава Белорусского Красного Креста указал и на другую важную вещь:– высказался гость ток-шоу.Он добавил, что к такому пути теперь многие страны не возвращаются.– резюмировал он.Шевцов также напомнил, что представители ВОЗ во время своего визита в Беларусь высоко оценили белорусский опыт по борьбе с COVID-19.–добавил собеседник.