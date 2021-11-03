Шевцов: не вводить локдаун было верным решением – это видно по состоянию нашей экономики

– И обществу, и государству нужно находить золотую середину, чтобы стимулировать население прививаться, но не перегнуть. В некоторых странах этот процесс доходит до абсурда. Я всегда буду призывать к достаточно серьезным мерам – носить маски и вакцинироваться. Если люди не хотят спасти собственную жизнь, то надо хотя бы заботиться о тех, кто рядом. В отдельных государствах непривитых граждан не пускают на работу. Здесь следует подумать, где человек будет брать деньги. Люди ищут выход, одним из которых стала покупка сертификата о вакцинации. Проверить это можно, сделав специальный тест, который помогает определить титр антител в организме, – отметил он.
Генсек также добавил, что в мире есть случаи, когда продажей липовых сертификатов занимаются сами медики. Он назвал такие факты вопиющими.
В эфире обсудили путь, который избрала Беларусь для борьбы с коронавирусной инфекцией:
– Я, как и все остальное общество, благодарен, что в прошлом году у нас не был введен локдаун. Наш Президент взял на себя серьезную ответственность, потому что закрывался весь мир. И это было верным решением: мы это видим по состоянию нашей экономики и ситуации в соседних странах. Мы не потеряли рынки сбыта, вышли на новые и в целом неплохо развиваемся, – подчеркнул Шевцов.
Глава Белорусского Красного Креста указал и на другую важную вещь:
– Медики всегда подчеркивают влияние длительного нахождения человека в четырех стенах на его психическое здоровье. Европа закрывалась надолго: стоит упомянуть и статистику суицидов, и разводов во время локдаунов. На фоне карантина произошел явный социальный взрыв, – высказался гость ток-шоу.
Он добавил, что к такому пути теперь многие страны не возвращаются.
– Но отдельные государства не признают положительный опыт Беларуси, потому что настроены против нее. Это поведение как в песочнице. Тем не менее они идут по тому пути, который выбрала наша страна, – резюмировал он.
Шевцов также напомнил, что представители ВОЗ во время своего визита в Беларусь высоко оценили белорусский опыт по борьбе с COVID-19.
– Более того, они этот опыт стали транслировать в другие страны, –добавил собеседник.
Шевцов: спасение Ромы Когодовского - это событие из разряда запуска космического корабля
Шевцов о ситуации с COVID-19: это была тяжелая волна, но мы уже перешагнули критический рубеж
Шевцов рассказал об успешном опыте Дании в вопросах вакцинации против COVID-19
Шевцов: к блокировке аккаунтов правоохранительных ведомств могут призывать психически нездоровые люди