Шевцов: мы построили хорошие отношения с Китаем, потому что не стали предателями

Беларусь и Китай выстроили хорошие взаимоуважительные отношения друг с другом, потому что эти страны руководствуются общими принципами, в центре внимания – интересы людей. Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.
– На планете вторая экономика после США – это Китай. И почти неизбежно то, что он станет первой экономикой мира. Ею правит Коммунистическая партия. И в КНР нет ничего интереснее, чем она. Очень интересно видеть людей, которые обладают властью и при этом одухотворены. У них власть не цинична. Точно так же, как у нас, за что они нас и уважают. Вот почему нам удалось построить хорошие отношения с Китаем. За деньгами к ним бежит весь мир. А чтобы вот так уважали – это мало с кем. И самая главная причина, на мой взгляд, почему мы построили нормальные отношения, это то, что мы в их глазах не стали предателями. С их точки зрения, то, что произошло в Советском Союзе, – это следствие предательства верхов. Развал, коллапс. И вот одна республика на постсоветском пространстве не отказалась от позитивной оценки периода СССР, не предала, это Беларусь. И от этого у них к нам есть симпатия и именно поэтому нам удалось дальше все остальное.
– В свое время мы сделали выбор, не стали разлагаться – и у нас есть то, что есть. А если бы мы пошли другим путем, было бы, например, как в Украине. Но мы выбрали душой, – резюмировал политолог.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.